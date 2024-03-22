Барселона планирует предложить обмен клубу Миколенко
Каталонцы всерьез намерены заполучить Амаду Онана.
Барселона намерена приобрести Амаду Онана, пишет Diario Sport.
Хавбек Эвертона оценивается в приблизтельно 60 млн евро, даже в случае вылета цена не сильно упадет. Однако каталонцы не могут позволить себе и такие суммы.
Однако руководство Барселоны серьезно намерено заполучить бельгийца, а потому может предложит "ирискам" обмен.
Чтобы сниизить цену за Онана каталонцы готовы предложить Клемана Лангле, Серджиньо Деста, Ансу Фати или Фермина Лопеса.
Отмечается, что сам Амаду хотел бы присоединиться к Барселоне.
Ранее также сообщалось, что лидер Милана привлек внимание грандов АПЛ.
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