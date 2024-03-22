Барселона планирует предложить обмен клубу Миколенко

Барселона намерена приобрести Амаду Онана, пишет Diario Sport.

Хавбек Эвертона оценивается в приблизтельно 60 млн евро, даже в случае вылета цена не сильно упадет. Однако каталонцы не могут позволить себе и такие суммы.

Однако руководство Барселоны серьезно намерено заполучить бельгийца, а потому может предложит "ирискам" обмен.

Чтобы сниизить цену за Онана каталонцы готовы предложить Клемана Лангле, Серджиньо Деста, Ансу Фати или Фермина Лопеса.

Отмечается, что сам Амаду хотел бы присоединиться к Барселоне.

Ранее также сообщалось, что лидер Милана привлек внимание грандов АПЛ.

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