Лидер Милана привлек внимание Баварии и топ-клубов АПЛ

Лидер итальянского Милана Тео Эрнандес летом может уйти из клуба.

Как сообщает Relevo, футболист вошел в сферу интересов мюнхенской Баварии, которая активно ищет замену Альфонсо Дэвису и топ-клубов АПЛ.

Француз счастлив в стане "россонери", но понимает, что летом ему может поступить несколько интересных предложений, поэтому, готов рассмотреть различные сценарии. В Милане левый защитник зарабатывает 5-6 млн евро за сезон.

Отметим, что сумма, за которую коллектив Стефано Пиоли готов попрощаться с игроком не уточняется. Transfermarkt оценивает его в 60 млн евро.

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