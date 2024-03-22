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Лидер Милана привлек внимание Баварии и топ-клубов АПЛ

Тео Эрнандес может сменить клубную прописку.
Сегодня, 15:32
Тео Эрнандес / Getty Images
Тео Эрнандес / Getty Images

Лидер итальянского Милана Тео Эрнандес летом может уйти из клуба.

Как сообщает Relevo, футболист вошел в сферу интересов мюнхенской Баварии, которая активно ищет замену Альфонсо Дэвису и топ-клубов АПЛ.

Француз счастлив в стане "россонери", но понимает, что летом ему может поступить несколько интересных предложений, поэтому, готов рассмотреть различные сценарии. В Милане левый защитник зарабатывает 5-6 млн евро за сезон.

Отметим, что сумма, за которую коллектив Стефано Пиоли готов попрощаться с игроком не уточняется. Transfermarkt оценивает его в 60 млн евро.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тео Эрнандес

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