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Футбол

Звезда Милана официально стал игроком клуба из Саудовской Аравии

"Россонери" продали Тео Эрнандеса в Аль-Хиляль.
Сегодня, 19:58       Автор: Игорь Мищук
Тео Эрнандес / alhilal.com
Тео Эрнандес / alhilal.com

Саудовский Аль-Хиляль объявил о подписании левого защитника Милана и сборной Франции Тео Эрнандеса.

Как сообщает официальный сайт вице-чемпионов Саудовской Аравии прошлого сезона, 27-летний футболист заключил с клубом контракт на три сезона - до июня 2028 года.

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В своей новой команде французский игрок будет выступать, как и в составе "россонери", под 19-м номером.

Сумма трансфера Эрнандеса, у которого оставался год по контракту с Миланом, составила 25 миллионов евро.

По неофициальной информации, за период выступлений за Аль-Хиляль, по условиям договора, француз заработает 75 миллионов евро.

Напомним, что Эрнандес перешел в Милан летом 2019 года и провел за это время в составе команды 262 матча во всех турнирах, отличившись 34 голами и 45 результативными передачами.

Вместе с "россонери" французский защитник становился чемпионом в 2022 году и завоевал Суперкубок Италии в начале этого года.

Ранее Милан объявил о подписании полузащитника сборной Италии.

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