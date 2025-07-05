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Футбол

Милан отправил своего юного таланта в аренду

Самый молодой дебютант в истории Серии А продолжит карьеру в Лечче.
Сегодня, 16:35       Автор: Игорь Мищук
Франческо Камарда / Getty Images
Франческо Камарда / Getty Images

Нападающий Милана Франческо Камарда следующий сезон проведет в аренде в Лечче.

Как сообщила пресс-служба "джаллоросси", в понедельник 17-летний футболист должен прибыть в расположение клуба для прохождения медицинского осмотра перед переходом.

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По информации местных СМИ, после завершения срока аренды Лечче сможет подписать игрока на постоянной основе за 3 миллиона евро. При этом "россонери" оставили за собой право обратного выкупа форварда за 4 миллиона евро.

Напомним, что Камарда является самым молодым дебютантом в истории Серии А. Нападающий впервые появился на поле в матче высшего итальянского дивизиона в возрасте 15 лет и 260 дней, выйдя на замену в поединке с Фиорентиной 25 ноября 2023 года.

В минувшем сезоне форвард в составе Милана принял участие в десяти матчах Серии А и четырех поединках Лиги чемпионов, наиграв суммарно 234 минуты, но результативными действиями не отметился.

Ранее сообщалось, что главный тренер Милана Массимилиано Аллегри списал дюжину футболистов.

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