Милан объявил о подписании полузащитника сборной Италии

Самуэле Риччи перешел из Торино в стан "россонери".

Милан на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника Торино и сборной Италии Самуэле Риччи.

Как сообщает пресс-служба клуба, 23-летний футболист подписал с "россонери" контракт до 30 июня 2029 года. Также в договоре предусмотрена возможность продления еще на сезон.

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В своей новой команде итальянский хавбек будет выступать под четвертым номером.

Сумма трансфера игрока составила 25 миллионов евро, включая бонусы.

В минувшем сезоне Риччи провел за Торино 36 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом и двумя результативными передачами.

Также на счету полузащитника десять матчей в составе сборной Италии.

Ранее сообщалось, что главный тренер Милана Массимилиано Аллегри списал дюжину футболистов.

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