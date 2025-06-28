Милан объявил об уходе троих игроков

Милан официально объявил об уходе из клуба троих игроков.

Жоау Феликс, Кайл Уокер и Риккардо Соттиль покинут команду по истечении срока их аренд. "Россонери" не стали выкупать никого из это троицы.

Все трое были арендованы миланским клубом зимой, но не сумели оправдать ожиданий. Феликс забил лишь два гола, Уокер и Соттиль вообще не отметились результативными действиями.

Также стоит отметить, что как минимум Феликс и Уокер снова сменят клубную прописку этом летом, судьба Соттиля в Фиорентине пока неизвестна.

Ранее уже сообщалось, что у Феликса есть предложение из Саудовской Аравии.

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