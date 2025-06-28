iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Милан объявил об уходе троих игроков

Арендованные зимой игроки не оправдали ожиданий.
Сегодня, 16:25       Автор: Андрей Безуглый
Жоау Феликс / Getty Images
Жоау Феликс / Getty Images

Милан официально объявил об уходе из клуба троих игроков.

Жоау Феликс, Кайл Уокер и Риккардо Соттиль покинут команду по истечении срока их аренд. "Россонери" не стали выкупать никого из это троицы.

Все трое были арендованы миланским клубом зимой, но не сумели оправдать ожиданий. Феликс забил лишь два гола, Уокер и Соттиль вообще не отметились результативными действиями.

Также стоит отметить, что как минимум Феликс и Уокер снова сменят клубную прописку этом летом, судьба Соттиля в Фиорентине пока неизвестна.

Ранее уже сообщалось, что у Феликса есть предложение из Саудовской Аравии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Кайл Уокер жоау феликс

Статьи по теме

Нападающий Челси может отправиться в Саудовскую Аравию Нападающий Челси может отправиться в Саудовскую Аравию
Амбициозный середняк Серии А согласовал покупку защитника Милана Амбициозный середняк Серии А согласовал покупку защитника Милана
Миколенко попал на радар гранда Серии A Миколенко попал на радар гранда Серии A
Милан близок к покупке хавбека сборной Италии Милан близок к покупке хавбека сборной Италии

Видео

Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя
Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила звание первой ракетки Украины, прогресс Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Футбол сегодня: Трубин против Челси в плей-офф Клубного чемпионата мира, финал молодежного Евро-2025
просмотров
Элина Свитолина: расписание и результаты матчей
просмотров

Последние новости

Европа17:59
Штуттгарт установил безумный ценник на звезду молодежного Евро, которой интересуется Бавария
Европа17:41
Лапорта рассказал о будущем де Йонга в Барселоне
Европа17:19
Мюллер подытожил свою карьеру в Баварии забавной аналогией
Украина17:15
"Машина для побед": Пятов назвал задачи Шахтера на сезон
Бокс16:53
"Решением судей или поздний нокаут": экс-чемпион мира назвал фаворита реванша Усик - Дюбуа
Европа16:53
Экс-хавбек Арсенала может вернуться в АПЛ
Бокс16:25
"Вытащит его из пенсии": Сиренко назвал условие, при котором Фьюри вернется в бокс
Европа16:25
Милан объявил об уходе троих игроков
Европа15:45
Айнтрахт не будет снижать цену своего форварда
Европа15:25
Звезда Реала восстановился после болезни и сможет сыграть на КЧМ-2025
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK