Нападающий Челси может отправиться в Саудовскую Аравию
Жоау Феликс не входит в планы лондонцев.
Нападаюбщий Челси Жоау Феликс может вскоре покинуть клуб, пишет Николо Скира.
Лондонский клуб пока сосредоточен на клубном ЧМ и еще не начинал трансферную кампанию. Однако Мареска уже дал понять португальцу, что он не входит в планы.
Сам Феликс также не против сменить клуб. Напомним, что сейчас нападающий находится в аренде в Милане, но в 15 матчах Серии А Жоау забил лишь два гола.
Инсайдер сообщает, что португальца есть заманчивое предложение от неназванного саудовского клуба. Вероятно, Феликс будет вынужден его принять.
Ранее также сообщалось, что форвард немецкого клуба готовится к переезду в МЛС.
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