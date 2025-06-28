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Нападающий Челси может отправиться в Саудовскую Аравию

Жоау Феликс не входит в планы лондонцев.
Сегодня, 13:15       Автор: Андрей Безуглый
Жоау Феликс / Getty Images
Жоау Феликс / Getty Images

Нападаюбщий Челси Жоау Феликс может вскоре покинуть клуб, пишет Николо Скира.

Лондонский клуб пока сосредоточен на клубном ЧМ и еще не начинал трансферную кампанию. Однако Мареска уже дал понять португальцу, что он не входит в планы.

Сам Феликс также не против сменить клуб. Напомним, что сейчас нападающий находится в аренде в Милане, но в 15 матчах Серии А Жоау забил лишь два гола.

Инсайдер сообщает, что португальца есть заманчивое предложение от неназванного саудовского клуба. Вероятно, Феликс будет вынужден его принять.

Ранее также сообщалось, что форвард немецкого клуба готовится к переезду в МЛС.

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