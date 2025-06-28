Форвард РБ Лейпциг готовится к переезду в МЛС

Тимо Вернер близок к переходу в Нью-Йорк Ред Буллз.

Нападающий РБ Лейпциг Тимо Вернер готовится к переезду за океан, пишет Фабрицио Романо.

На немецкого форварда претендует Нью-Йорк Ред Буллз, который уже начал переговоры с клубом и игроком.

Прошлый сезон, напомним, Вернер провел в Тоттенхэме, который решил его не выкупать.

В "быках" также не рассчитывают на 29-летнего немца, потому переезд в МЛС может быть единственным вариантом для футболиста.

Ранее также другой клуб МЛС разорвал контракт с европейским нападающим.

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