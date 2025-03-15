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Футбол

Тоттенхэм не будет выкупать Вернера после полторагодичной аренды

Немец не оправдал ожидания Постекоглу.
Сегодня, 09:30
Тимо Вернер / Getty Images
Тимо Вернер / Getty Images

Нападающий Тоттенхэма Тимо Вернера не останется в составе "шпор", утверждает Флориан Плеттенберг.

Напомним, немецкий форвард присоединился к лондонскому клубув аренду в январе 2024 года. В межсезонье Тоттенхэм продлил арендное соглашение с РБ Лейпцигом.

В новом соглашении появился пункт выкупа Вернера за 12 млн евро, однако "шпоры" решили не активировать его.

Летом Тимо вернется в немецкий клуб, однако, скорее всего, не останется и там. Все зависит от того, будет ли Марко Розе и дальше тренером "быков".

Однако 29-летний нападающий интересен клубам МЛС и некоторым клубам Премьер-лиги. Потому у Лейпцига не должно быть проблем с продажей Вернера.

В текущем сезоне Тимо Вернер провел 27 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом и тремя передачами.

Ранее также сообщалось, что английские гранды поборються за звезду Ноттингема.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тимо Вернер

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