Тоттенхэм не будет выкупать Вернера после полторагодичной аренды
Нападающий Тоттенхэма Тимо Вернера не останется в составе "шпор", утверждает Флориан Плеттенберг.
Напомним, немецкий форвард присоединился к лондонскому клубув аренду в январе 2024 года. В межсезонье Тоттенхэм продлил арендное соглашение с РБ Лейпцигом.
В новом соглашении появился пункт выкупа Вернера за 12 млн евро, однако "шпоры" решили не активировать его.
Летом Тимо вернется в немецкий клуб, однако, скорее всего, не останется и там. Все зависит от того, будет ли Марко Розе и дальше тренером "быков".
Однако 29-летний нападающий интересен клубам МЛС и некоторым клубам Премьер-лиги. Потому у Лейпцига не должно быть проблем с продажей Вернера.
В текущем сезоне Тимо Вернер провел 27 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом и тремя передачами.
Ранее также сообщалось, что английские гранды поборються за звезду Ноттингема.
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