Феликс получит существенную прибавку к зарплате

Португальский нападающий Жоау Феликс не просто так выбрал вариант с Саудовской Аравией, пишет Correio da Manhã.

Напомним, что игрок дал согласие на переход в Ан-Наср. Челси может получить около 50 млн евро за счет различных бонусов.

Но и сам Феликс не останется в накладе. Как пишет издание, зарплата португальца составит 17,5 млн евро в год.

Для сравнения, в Челси Жоау получает 7 млн евро, а Бенфика предлагала лишь 3 млн.

Ранее также сообщалось, что Барселона сохранит опытного хавбека.

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