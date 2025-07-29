iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Феликс получит существенную прибавку к зарплате

Ан-Наср предложил португальцу заоблачные деньги.
Сегодня, 00:55       Автор: Андрей Безуглый
Жоау Феликс / Getty Images
Жоау Феликс / Getty Images

Португальский нападающий Жоау Феликс не просто так выбрал вариант с Саудовской Аравией, пишет Correio da Manhã.

Напомним, что игрок дал согласие на переход в Ан-Наср. Челси может получить около 50 млн евро за счет различных бонусов.

Но и сам Феликс не останется в накладе. Как пишет издание, зарплата португальца составит 17,5 млн евро в год.

Для сравнения, в Челси Жоау получает 7 млн евро, а Бенфика предлагала лишь 3 млн.

Ранее также сообщалось, что Барселона сохранит опытного хавбека.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: жоау феликс

Статьи по теме

Саудовский клуб намерен перехватить Жоау Феликса Саудовский клуб намерен перехватить Жоау Феликса
Бенфика договорилась о возвращении своего провалившегося воспитанника Бенфика договорилась о возвращении своего провалившегося воспитанника
Жоау Феликс сообщил, где хотел бы продолжить карьеру Жоау Феликс сообщил, где хотел бы продолжить карьеру
Милан объявил об уходе троих игроков Милан объявил об уходе троих игроков

Видео

Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов
Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская незначительно потеряли
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил лидерство, а Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: финал женского Евро и продолжение первого тура Второй лиги Украины
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Другие страны00:55
Феликс получит существенную прибавку к зарплате
Европа00:35
Барселона хочет продлить контракт с де Йонгом
Вчера, 23:45
Европа23:45
Санчо снова заинтересовал свой бывший клуб
Украина23:05
"От слов не отказываюсь": Ярмоленко подтвердил, когда закончит карьеру
Киберспорт22:50
Passion UA добыли первую победу в плей-офф CCT, но упали в нижнюю сетку EPL
Европа22:07
Болельщики выбрали лучшего игрока сезона в Баварии
Формула 121:40
В Мерседес прошло экстренное собрание
Формула 120:54
Пиастри установил рекорд Формулы-1
Киберспорт20:27
S1mple официально покинул NaVi
Украина20:10
Шахтер решил, что делать со статуей Луческу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK