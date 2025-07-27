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Футбол

Саудовский клуб намерен перехватить Жоау Феликса

Ан-Наср уже получил согласие футболиста.
Сегодня, 10:44       Автор: Андрей Безуглый
Жоау Феликс / Getty Images
Жоау Феликс / Getty Images

Ан-Нас в шаге от того, чтобы подписать Жоау Феликса, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что португалец не смог завоевать место в Челси, и лондонцы решили продать его.

Основным пунктом назначения считалась Бенфика, которая готова была выкупить половину прав на футболиста.

Однако накануне в переговоры вмешался Ан-Наср, а по последней информации инсайдера, саудовцы уже получили согласие футболиста.

Ожидается, что судьба Феликса решится уже в ближайшие день-два.

Ранее также сообщалось, что Мусиала вернулся к тренировкам.

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