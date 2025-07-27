Мусиала начал процесс реабилитации

Игрок уже активно работает в спортзале.

Звезда Баварии Джамал Мусиала уже приступил к тренировкам.

Напомним, немецкий хавбек получил тяжелую травму на КЧМ в матче против ПСЖ и вскоре был вынужден лечь под нож.

Бавария сообщила, что операция прошла успешно, и Мусиала уже приступил к легким тренировкам в спортзале.

Напомним, что предположительное время восстановления игрока займет около пяти месяцев.

Ранее также сообщалось, что Арсенал не хочет продавать одного из своих лидеров.

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