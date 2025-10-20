Феликс признался, что счаслив играть с Роналду

Нападающий Ан-Насра Жоау Феликс признался, что ему очень нравится играть с Криштиану Роналду.

Напомним, что португалец присоединился к саудовскому клубу минувшим летом. Он провел 10 матчей, записав на свой 11 голов и 2 ассиста.

По словам Феликса, на его результативность повлияли Криштиану Роналду и Жорже Жезуш.

Играть с ним легко, иногда даже получается так, что поскольку он Криштиану, все больше концентрируются на нем и оставляют другим больше пространства. И это в конечном итоге помогает атакующим игрокам – мне, Мане и Коману. И да, играть с ним на поле – это нечто особенное.

Команда отлично играет, у тренера Жорже Жезуша хорошие идеи, они помогают мне, моей игре, нападающим в целом. Вот почему мы забиваем так много голов, отчасти это связано с тактикой и идеями тренера