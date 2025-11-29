iSport.ua
Футбол

Феликс: Я хотел вернуться в Бенфику

Португалец заявил, что в Лиссабоне его не ждали.
Вчера, 17:50       Автор: Андрей Безуглый
Жоау Феликс / Getty Images
Жоау Феликс / Getty Images

Нападающий Ан-Насра Жоау Феликс признался, что летом рассчитывал вернуться в Бенфику.

Напомним, что прошедшим летом действительно ходили такие слухи, однако в итоге португалец перебрался в Саудовскую Аравию.

Как рассказал сам футболист, он хотел вернуться в Португалию, однако там были мало заинтересованы в трансфере. В то же время Ан-Наср действительно хотел видеть Феликса в команде.

Это была воля клуба. Честно говоря, я хотел вернуться в Бенфику последние три лета. Я всегда хотел этого, всегда говорил об этом своим агентам, но со стороны клуба никогда не было серьезного желания. Не знаю, чьего именно, но я всегда хотел вернуться.

Возможность так и не представилась, не из-за трансферных сумм или зарплаты, ничего подобного. Все зависело от желания другой стороны.

Поэтому этого не произошло, а Ан-Наср показал большую готовность и желание, и когда это так, мы не можем отказать

В текущем сезоне Жоау Феликс провел 18 матчей, отличившись 16 голами и 5 ассистами.

Ранее также сообщалось, что Лунин заинтересовал итальянский клуб.

