Барселона хочет продлить контракт с де Йонгом

Но сначала хавбеку нужно сменить агента.

Хавбек Барселоны Френки де Йонг получит новый контракт, пишет Mundo Deportivo.

Клуб готов продлить сотрудничество с игроком до 2028 года с опцией продления еще на сезон.

Сейчас де Йонг занят сменой агента, так как с Али Дурсуном у хавбека стали напряженные отношения.

Как только игрок выберет нового агента и объявит об этом Барселоне, клуб начнет с ним переговоры о продлении.

Ранее также сообщалось, что Джейдон Санчо может вернуться в бывший клуб.

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