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Футбол

Санчо снова заинтересовал свой бывший клуб

Боруссия раздумывает над возвращением игрока.
Вчера, 23:45       Автор: Андрей Безуглый
Джейдон Санчо / Getty Images
Джейдон Санчо / Getty Images

Вингер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо может получить неожиданный третий шанс, пишет Патрик Бергер.

По информации журналиста, дортмундская Боруссия рассматривает вариант с возвращением игрока.

Напомним, именно из Боруссии Санчо перешел в Манчестер Юнайтед за 85 млн евро. Также Джейдон возвращался к "шмелям" в аренду в сезоне-2024/25.

Теперь же игрок оценивается клубом в примерно 20 млн евро, потому Боруссия может воспользоваться шансом, чтобы вернуть свою экс-звезду.

Ранее также болельщики Баварии выбрали лучшего игрока сезона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: джейдон санчо

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