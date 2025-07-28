Санчо снова заинтересовал свой бывший клуб

Вингер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо может получить неожиданный третий шанс, пишет Патрик Бергер.

По информации журналиста, дортмундская Боруссия рассматривает вариант с возвращением игрока.

Напомним, именно из Боруссии Санчо перешел в Манчестер Юнайтед за 85 млн евро. Также Джейдон возвращался к "шмелям" в аренду в сезоне-2024/25.

Теперь же игрок оценивается клубом в примерно 20 млн евро, потому Боруссия может воспользоваться шансом, чтобы вернуть свою экс-звезду.

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