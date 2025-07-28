Болельщики выбрали лучшего игрока сезона в Баварии

Вингер Баварии Майкл Олисе был признан лучшим игроком сезона в клубе.

Француз опередил в голосовании среди болельщиков Томаса Мюллера и Харри Кейна, которые заняли вторую и третью строчки соответственно.

Напомним, что для Олисе предыдущий сезон был первым за Баварию. Игрок был куплен у Кристал Пэлас за 53 млн евро.

Олисе провел за мюнхенцев 55 матчей, отличившись 20 голами и 23 ассистами.

Ранее также сообщалось, что Ноттингем перехватил игрока у Наполи.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!