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Футбол

Болельщики выбрали лучшего игрока сезона в Баварии

Майкл Олисе обошел даже Харри Кейна.
Сегодня, 22:07       Автор: Андрей Безуглый
Майкл Олисе / Getty Images
Майкл Олисе / Getty Images

Вингер Баварии Майкл Олисе был признан лучшим игроком сезона в клубе.

Француз опередил в голосовании среди болельщиков Томаса Мюллера и Харри Кейна, которые заняли вторую и третью строчки соответственно.

Напомним, что для Олисе предыдущий сезон был первым за Баварию. Игрок был куплен у Кристал Пэлас за 53 млн евро.

Олисе провел за мюнхенцев 55 матчей, отличившись 20 голами и 23 ассистами.

Ранее также сообщалось, что Ноттингем перехватил игрока у Наполи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Майкл Олисе

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