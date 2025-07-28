Английский клуб перехватил трансферную цель у чемпиона Италии

Ноттингем подпишет Дана Ндойе, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что швейцарский вингер долгое время был целью Наполи. Клуб успел предложить Болонье аренду с обязательным выкупом.

Однако владелец "лесников" Эвангелос Маринакис сделал ход конем и просто предложил за игрока 40 млн плюс бонусы.

Болонья приняла предложение, и уже в ближайшее время Ндойе пройдет медосмотр в английском клубе. Ожидается, что он станет заменой проданному Энтони Эланге.

Ранее также ПСЖ согласовал новый трансфер.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!