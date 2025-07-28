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Футбол

Английский клуб перехватил трансферную цель у чемпиона Италии

Дан Ндойе присоединится к Ноттингему.
Сегодня, 18:57       Автор: Андрей Безуглый
Дан Ндойе / Getty Images
Дан Ндойе / Getty Images

Ноттингем подпишет Дана Ндойе, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что швейцарский вингер долгое время был целью Наполи. Клуб успел предложить Болонье аренду с обязательным выкупом.

Однако владелец "лесников" Эвангелос Маринакис сделал ход конем и просто предложил за игрока 40 млн плюс бонусы.

Болонья приняла предложение, и уже в ближайшее время Ндойе пройдет медосмотр в английском клубе. Ожидается, что он станет заменой проданному Энтони Эланге.

Ранее также ПСЖ согласовал новый трансфер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ноттингем Форест

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