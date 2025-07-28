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Футбол

ПСЖ согласовал трансфера замены Доннарумме

Люка Шевалье уже готовится к медосмотру.
Сегодня, 18:35       Автор: Андрей Безуглый
Люка Шевалье / Getty Images
Люка Шевалье / Getty Images

ПСЖ почти завершил трансфер Люка Шевалье, пишет Саша Тавольери.

Лилль согласился отпустить своего голкипера за более чем 40 млн евро с учетом бонусов.

ПСЖ уже уверен в трансфере и сейчас занят организацией медосмотра для новичка.

Напомним, что изначально парижане рассматривали Шевалье, как замену Доннарумме, а значит, вероятней всего, итальянец все же покинет команды.

Напомним, что интерес к Доннарумме проявил даже Манчестер Юнайтед.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ

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