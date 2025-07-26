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Футбол

Манчестер Юнайтед следит за очередным звездным вратарем

Джанлуиджи Доннарумма может стать первым номером манкунианцев.
Сегодня, 17:25       Автор: Андрей Безуглый
Джанлуиджи Доннарумма / Getty Images
Джанлуиджи Доннарумма / Getty Images

Манчестер Юнайтед обратил внимание на Джанлуиджи Доннарумму, утверждает CaughtOffside.

Напомним, что сейчас итальянец не может договориться с ПСЖ о новом контракте, а текущий заканчвается уже в 2026 году.

Потому парижанам остается либо согласиться на требования Доннаруммы, или продать его уже этим летом.

Учитывая, что Трансфермаркт оценивает кипера в 40 млн евро, договориться для МЮ должно быть просто. А вот сам Джиджи может потребовать большую зарплату.

При этом Доннарумма точно станет первым номером манкунианцев, так как Онана может покинуть клуб уже всего за 20 млн евро.

Ранее также новичок МЮ заявил, что готов к новому вызову.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джанлуиджи Доннарумма

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