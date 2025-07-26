Новичок Манчестер Юнайтед назвал давление привилегией

Новичок Манчестер Юнайтед Матеус Кунья заявил, что давление в новом клубе - это привилегия.

Напомним, манкунианцы подписали бразильца в начале июля за 74 млн евро. Новичок уже показал себя с лучшей стороны перед фанатами.

Когда Кунью спросили о давлении, он заявил, что это на самом деле привилегия.

Я правда думаю, что давление в этом клубе и не давление вовсе. Это привилегия, ведь это один из крупнейших клубов в мире. Я воспринимаю это как вызов, что я хочу принять в своей карьере. Для меня Юнайтед всегда один из тех клубов, который должен быть на вершине. И ощущать, что я могу быть частью этого процесса – это огромная привилегия

Ранее также сообщалось, что Челси уже работает над новым громким трансфером.

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