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Футбол

Новичок Манчестер Юнайтед назвал давление привилегией

Матеус Кунья готов к вызову.
Сегодня, 15:52       Автор: Андрей Безуглый
Матеус Кунья / Getty Images
Матеус Кунья / Getty Images

Новичок Манчестер Юнайтед Матеус Кунья заявил, что давление в новом клубе - это привилегия.

Напомним, манкунианцы подписали бразильца в начале июля за 74 млн евро. Новичок уже показал себя с лучшей стороны перед фанатами.

Когда Кунью спросили о давлении, он заявил, что это на самом деле привилегия.

Я правда думаю, что давление в этом клубе и не давление вовсе. Это привилегия, ведь это один из крупнейших клубов в мире. 

Я воспринимаю это как вызов, что я хочу принять в своей карьере. Для меня Юнайтед всегда один из тех клубов, который должен быть на вершине. И ощущать, что я могу быть частью этого процесса – это огромная привилегия

Ранее также сообщалось, что Челси уже работает над новым громким трансфером.

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