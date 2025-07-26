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Футбол

Челси близок к подписанию ключевого полузащитника Лейпцига

Хави Симонс также заинтересован в продолжении карьеры в лондонском клубе.
Сегодня, 14:31       Автор: Игорь Мищук
Хави Симонс / Getty Images
Хави Симонс / Getty Images

Челси активно работает над приобретением полузащитника Лейпцига и сборной Нидерландов Хави Симонса.

Финансовые детали сделки пока не уточняются, но, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, переговоры между клубами проходят в положительном ключе и находятся на продвинутой стадии.

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Отмечается, что сам 22-летний футболист также выразил заинтересованность в переходе в стан "синих" и уже обсуждает условия личного контракта.

В минувшем сезоне Симонс провел за Лейпциг во всех турнирах 33 матча, в которых отличился 11 голами и восемью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Челси заработал почти 130 млн долларов за победу на Клубном чемпионате мира.

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