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Футбол

Челси заработал почти 130 млн долларов за победу на Клубном чемпионате мира

Лондонцы серьезно обогатились.
Сегодня, 00:18       Автор: Василий Медвидь
Челси / Getty Images
Челси / Getty Images

В рамках финала Клубного чемпионата мира Челси одолел ПСЖ со счетом 3:0.

Благодаря победе на турнире, парижане/лондонцы обогатились на сумму в районе 128,4 млн долларов.

Это стало возможным благодаря тому, что подопечные Энцо Марески проиграли только один матч за весь турнир.

Стоит отметить, что сумма является приблизительной. Точная цифра призовых для европейских клубов зависит от рейтинга, основанного на спортивных и коммерческих критериях, которые являются неизвестными.

ПСЖ, в свою очередь, заработал примерно 118 млн долларов.

Рейтинг клубов по количеству заработанных призовых на Клубном чемпионате мира

  1. Челси - минимум 128,4 млн долларов
  2. ПСЖ - минимум 118,4 млн долларов
  3. Фламенго - 60,83 млн долларов
  4. Реал - минимум 60 млн долларов
  5. Палмейрас - 39,83 млн долларов
  6. Боруссия Дортмунд - минимум 38,43 млн долларов
  7. Бавария Мюнхен - минимум 37,43 млн долларов
  8. Аль-Хиляль - 34,13 млн долларов
  9. Фламенго - 27,71 млн долларов
  10. Ботафого - 26,71 млн долларов
  11. Манчестер Сити - минимум 26,31 млн долларов
  12. Интер Милан - минимум 25,31 млн долларов
  13. Бенфика - минимум 24,31 млн долларов
  14. Ювентус - минимум 24,31 млн долларов
  15. Монтеррей - 21,05 млн долларов
  16. Интер Майами - 21,05 млн долларов
  17. Ривер Плейт - 18,21 млн долларов
  18. Бока Хуниорс - 17,21 млн долларов
  19. Атлетико Мадрид - минимум 16,81 млн долларов
  20. РБ Зальцбург - минимум 15,81 млн долларов
  21. ФК Порту - минимум 14,81 млн долларов
  22. Мамелоди Сандаунс - 12,55 млн долларов
  23. Аль-Ахли - 11,55 млн долларов
  24. Эсперанс - 11,55 млн долларов
  25. ЛАФК - 10,55 млн долларов
  26. Аль-Айн - 9,55 млн долларов
  27. Пачука - 9,55 млн долларов
  28. Сиэтл Саундерс - 9,55 млн долларов
  29. Ульсан - 9,55 млн долларов
  30. Урава Редс - 9,55 млн долларов
  31. Видад Касабланка - 9,55 млн долларов
  32. Окленд Сити - 4,58 млн долларов

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Клубный чемпионат мира-2025

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