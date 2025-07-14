Челси - ПСЖ 3:0: обзор матча и результат игры 13.07.2025

В воскресенье, 13 июля, в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси, США состоялся финал Клубного чемпионата мира-2025, в котором Челси и ПСЖ разыграли трофей первого реформированного турнира.

Несмотря на статус андердога в решающем противостоянии, лондонская команда разобралась с действующим победителем Лиги чемпионов, одержав разгромную победу со счетом 3:0 благодаря дублю и ассисту Коула Палмера.

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Результат в поединке Челси сделал еще в первом тайме, отправив в ворота ПСЖ три безответных мяча. "Синие" повели в матче на 22-й минуте, когда Мало Гюсто прорвался по правому флангу, его удар заблокировал защитник, но после француз отпасовал на линию штрафной Палмеру, который положил мяч в левый нижний угол.

Спустя восемь минут англичанин практически повторил свой первый гол, но теперь сделал уже все сам. Полузащитник Челси сместил справа в центр и снова точно пробил низом в дальний угол ворот.

Источник: Getty Images

А под конец первой половины встречи Палмер записал себе в актив еще и результативную передачу, выведя на удар Жоао Педро, который перебросил голкипера.

Источник: Getty Images

Во втором тайме ПСЖ пытался исправить ситуацию, но все попытки парижан оказались безрезультатными. А на 85-й минуте Жуан Невеш еще и оставил французскую команду вдесятером после того, как дернул за волосы Марка Кукурелью.

Статистика финального матча Клубного чемпионата мира Челси - ПСЖ

Челси - ПСЖ 3:0

Голы: Палмер, 22, 30, Педро, 43

Ожидаемые голы (xG): 2.08 - 0.53

Владение мячом: 34% - 66%

Удары: 10 - 8

Удары в створ: 5 - 6

Угловые: 3 - 5

Фолы: 15 - 12

Челси: Санчес - Гюсто, Чалоба, Колуилл, Кукурелья - Джеймс (Дьюзбери-Холл, 77), Кайседо, Э. Фернандес (Сантос, 60) - Палмер, Жоао Педро (Делап, 67), Нету (Нкунку, 77).

ПСЖ: Доннарумма - Хакими (Заир-Эмери, 72), Маркиньос, Бералдо, Мендеш - Невеш, Витинья, Руис - Дуэ (Рамуш, 73), Дембеле, Кварацхелия (Баркола, 58).

Предупреждения: Нету, Кайседо, Гюсто, Колвилл - Мендеш.

Удаление: Невеш, 85.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться со всеми результатами матчей Клубного чемпионата мира-2025.

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