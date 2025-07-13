Палмер установил особое достижение в финале Клубного чемпионата мира

Англичанин оформил дубль против ПСЖ еще в первом тайме.

В рамках финала Клубного чемпионата мира Челси встречается с ПСЖ.

Лондонцы потрясли великолепным началом матча, забив дважды в течение первых 30 минут. Дублем отметился Коул Палмер.

Полузащитник стал лишь третьим англичанином, который забивал в финале Клубного чемпионата мира. Ранее это делали Уэйн Руни в 2008 и Фил Фоден в 2023 году.

Палмер также стал первым англичанином в истории, который оформил дубль в финале КЧС.

На момент написания новости счет в матче 3:0. Продолжается первый тайм, кроме дубля Палмер сделал ассист на Жоау Педру.

Напомним, на ISPORT есть онлайн-трансляция матча Челси - ПСЖ.

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