Палмер установил особое достижение в финале Клубного чемпионата мира
Англичанин оформил дубль против ПСЖ еще в первом тайме.
В рамках финала Клубного чемпионата мира Челси встречается с ПСЖ.
Лондонцы потрясли великолепным началом матча, забив дважды в течение первых 30 минут. Дублем отметился Коул Палмер.
Полузащитник стал лишь третьим англичанином, который забивал в финале Клубного чемпионата мира. Ранее это делали Уэйн Руни в 2008 и Фил Фоден в 2023 году.
Палмер также стал первым англичанином в истории, который оформил дубль в финале КЧС.
На момент написания новости счет в матче 3:0. Продолжается первый тайм, кроме дубля Палмер сделал ассист на Жоау Педру.
Напомним, на ISPORT есть онлайн-трансляция матча Челси - ПСЖ.
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