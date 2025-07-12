Челси - ПСЖ: Онлайн-трансляция финала Клубного чемпионата мира

На ISPORT.ua доступна текстовая и видео онлайн-трансляция решающего матча нового турнира.

В воскресенье, 13 июля, в США, штат Нью-Джерси, Ист-Резерфорд состоится главный матч Клубного чемпионата мира.

В решающем противостоянии победителя дебютного розыгрыша обновленного формата турнира выявят французский ПСЖ и английский Челси.

Финальный поединок рассудит иранская бригада арбитров во главе с Алирезой Фагани.

Финал Клубного чемпионата мира Челси - ПСЖ будет сыгран в Ист-Резерфорде на стадионе Мет-Лайф Стедиум. Стартовый свисток в встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Челси - ПСЖ

Трансляция матча Челси - ПСЖ будет доступна в этой новости 13 июля и начать смотреть ее онлайн можно с 22:00 по Киеву.

В Украине этот поединок в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO. В этом случае матч будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

Команды сыграли 8 матчей, оба коллектива выиграли по 3 поединка, еще 2 встречи завершились вничью.

На турнире Челси на пути к финалу одолел Лос-Анджелес, Эсперанс, Бенфику, Палмейрас и Флуминенсе. На групповом этапе «синие» проиграли Фламенго.

Что же касается парижан, то подопечные Луиса Энрике переиграли Атлетико, Сиэтл, Интер Майами, Баварию и Реал. На групповом этапе столичный гранд уступил Ботафого.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться со всеми результатами Клубного чемпионата мира.

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