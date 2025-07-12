Челси - ПСЖ: Онлайн-трансляция финала Клубного чемпионата мира
В воскресенье, 13 июля, в США, штат Нью-Джерси, Ист-Резерфорд состоится главный матч Клубного чемпионата мира.
В решающем противостоянии победителя дебютного розыгрыша обновленного формата турнира выявят французский ПСЖ и английский Челси.
Финальный поединок рассудит иранская бригада арбитров во главе с Алирезой Фагани.
Финал Клубного чемпионата мира Челси - ПСЖ будет сыгран в Ист-Резерфорде на стадионе Мет-Лайф Стедиум. Стартовый свисток в встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Челси - ПСЖ
Трансляция матча Челси - ПСЖ будет доступна в этой новости 13 июля и начать смотреть ее онлайн можно с 22:00 по Киеву.
В Украине этот поединок в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO. В этом случае матч будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.
Команды сыграли 8 матчей, оба коллектива выиграли по 3 поединка, еще 2 встречи завершились вничью.
На турнире Челси на пути к финалу одолел Лос-Анджелес, Эсперанс, Бенфику, Палмейрас и Флуминенсе. На групповом этапе «синие» проиграли Фламенго.
Что же касается парижан, то подопечные Луиса Энрике переиграли Атлетико, Сиэтл, Интер Майами, Баварию и Реал. На групповом этапе столичный гранд уступил Ботафого.
Напомним, на ISPORT можно ознакомиться со всеми результатами Клубного чемпионата мира.
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