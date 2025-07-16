Победа на клубном ЧМ привела к Челси новых спонсоров
Клуб вскоре обзаведется новым титульным спонсором.
Челси ведет переговоры с потенциальными титульными спонсорами, пишет The Telegraph.
Напомним, что лондонцы выиграли клубный ЧМ, это сильно повысило престиж клуба в глазах мировых брендов.
Челси сейчас ведет переговоры сразу с десятком различных компаний, которые намерены стать титульным спонсором лондонского клуба.
Перед прошлым сезоном Челси отказался от сделки на 40 млн фунтов в год, решив подождать. Нынешние же сделки предполагают значительно большие суммы.
Как сообщил источник в клубе, если лондонцы приняли предложения год назад, то сейчас бы потеряли около 100 млн фунтов.
Ранее также сообщалось, что клубный ЧМ также понравился и Реалу.
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