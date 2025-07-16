iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Победа на клубном ЧМ привела к Челси новых спонсоров

Клуб вскоре обзаведется новым титульным спонсором.
Сегодня, 00:22       Автор: Андрей Безуглый
Челси / Getty Images
Челси / Getty Images

Челси ведет переговоры с потенциальными титульными спонсорами, пишет The Telegraph.

Напомним, что лондонцы выиграли клубный ЧМ, это сильно повысило престиж клуба в глазах мировых брендов.

Челси сейчас ведет переговоры сразу с десятком различных компаний, которые намерены стать титульным спонсором лондонского клуба.

Перед прошлым сезоном Челси отказался от сделки на 40 млн фунтов в год, решив подождать. Нынешние же сделки предполагают значительно большие суммы.

Как сообщил источник в клубе, если лондонцы приняли предложения год назад, то сейчас бы потеряли около 100 млн фунтов.

Ранее также сообщалось, что клубный ЧМ также понравился и Реалу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед - один из клубов, который интересуется нападающим Челси Манчестер Юнайтед - один из клубов, который интересуется нападающим Челси
Представлена символическая сборная КЧМ-2025 Представлена символическая сборная КЧМ-2025
Челси заработал почти 130 млн долларов за победу на Клубном чемпионате мира Челси заработал почти 130 млн долларов за победу на Клубном чемпионате мира
Бенефис Палмера принес Челси разгромную победу над ПСЖ в финале КЧМ-2025 Бенефис Палмера принес Челси разгромную победу над ПСЖ в финале КЧМ-2025

Видео

Месси принес победу Интер Майами, обновив собственный рекорд
Месси принес победу Интер Майами, обновив собственный рекорд

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина и Костюк потеряли позиции, Свентек ворвалась в тройку лучших
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер является лидером после победы на Уимблдоне, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ укрепил преимущество над конкурентами
просмотров
Футбол сегодня: матчи в квалификации Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

Европа00:52
Саа: Роналду заслуживает миллиарда фунтов в неделю
Европа00:22
Победа на клубном ЧМ привела к Челси новых спонсоров
Вчера, 23:40
Европа23:40
Реал предложил проводить КЧМ каждые два года
Европа23:15
Наполи отказался от идеи подписания дорогостоящего форварда
Лига Чемпионов23:03
Хамрун неожиданно одолел Жальгирис и вышел на Динамо в квалификации Лиги чемпионов
Европа22:45
Барселона подпишет спонсорское соглашение с африканской страной
Легкая атлетика22:14
Левченко взяла "серебро" на этапе Континентального тура
Европа21:45
Ювентус выкупит португальского вингера в течение нескольких часов
Европа21:26
Наполи сделал предложение по форварду сборной Италии
Формула 121:20
Увольнение Хорнера не гарантировало Ред Булл сохранение Ферстаппена
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK