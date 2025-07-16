Победа на клубном ЧМ привела к Челси новых спонсоров

Челси ведет переговоры с потенциальными титульными спонсорами, пишет The Telegraph.

Напомним, что лондонцы выиграли клубный ЧМ, это сильно повысило престиж клуба в глазах мировых брендов.

Челси сейчас ведет переговоры сразу с десятком различных компаний, которые намерены стать титульным спонсором лондонского клуба.

Перед прошлым сезоном Челси отказался от сделки на 40 млн фунтов в год, решив подождать. Нынешние же сделки предполагают значительно большие суммы.

Как сообщил источник в клубе, если лондонцы приняли предложения год назад, то сейчас бы потеряли около 100 млн фунтов.

Ранее также сообщалось, что клубный ЧМ также понравился и Реалу.

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