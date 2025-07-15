Реал предложил проводить КЧМ каждые два года

Реал хочет участвовать в клубном чемпионате мира чаще, пишет The Guardian.

Представители мадридского клуба на встрече с ФИФА предложили проводить КЧМ каждые два года, а не четыре.

С учетом, что фанаты Реала купили 25% от всех проданных билетов, мадридцы увидели в турнире отличный шанс заработать.

Однако ФИФА отклонила идею мадридцев, в организации не планируют проводить мундиаль чаще, но у них есть свои идеи.

В первую очередь, все еще планируется увеличить количество участников до 48 команд, а во вторую, выбрать хохяйку следующего турнира.

Желание принять КЧМ-2029 изъявил пока только Катар, однако ФИФА хотела бы провести его в Марокко, Испании и Португалии, где пройдет и ЧМ-2030. Однако Марокко и Испания хотели бы провести турнир самостоятельно, а Португалия вовсе не заинтересована.

Ранее также сообщалось, что Барселона работает над новым спонсорским контрактом.

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