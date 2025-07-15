Барселона подпишет спонсорское соглашение с африканской страной

Барселона ведет переговоры о контракте с ДР Конго, пишет Mundo Deportivo.

Каталонский клуб хочет заключить спонсорское соглашение на четыре года на сумму в 44 млн евро.

В рамках соглашения на задней части футболок Барселоны появится надпись RDC, cœur de l’Afrique (ДР Конго – сердце Африки).

Такая же надпись уже есть у Монако, который еще в июне объявил о сотрудничестве с ДР Конго.

Тем не менее, ключевым для каталонцев является стабилизация финансового положения клуба и скорого возвращения к правилу 1:1.

Ранее также сообщалось, что Ханси Флик выбрал ненужных игроков.

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