Флик определился с игроками на выход

Главный тренер Барселоны Ханси Флик выбрал игроков, с которыми готов расстаться, пишет Barca Universal.

Специалист настаивает, чтобы руководство клуба избавилось еще от пяти игроков, чтобы вернуться к правилу 1 к 1.

Среди ненужных Флику игроков оказались Ориоль Ромеу, Иньяки Пенья, Пау Виктор, Марк-Андре тер Штеген и, вероятней всего, Андреас Кристенсен.

По Ромеу и Пенье пока нет предложений и с ними могу просто разорвать контракт. Виктор - первый кандидат на выход, если клуб подпишет вингера.

А вот ситуация с тер Штеген и Кристенсеном сложнее. Кипер хочет остаться в клубе, его контракт действует еще три года, Кристенсен же потенциально может принести некоторую сумму на счет клуба, но по нему также пока нет предложений.

Ранее также Реал определился с ценником Андрея Лунина.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!