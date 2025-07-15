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Футбол

Реал повесил приемлемый ценник на Лунина

Королевский клуб готов отпустить украинца.
Сегодня, 17:27       Автор: Антон Федорцив
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин получил шанс покинуть Сантьяго Бернабеу. Заинтересованный клуб должен выложить за вратаря мадридскому Реалу 20 млн евро, сообщает Grada3.

Украинец стремится к стабильной игровой практике в новом сезоне. Королевский клуб предпочел бы сохранить Лунина. "Сливочные" отпустят кипера только в случае его четкого желания и выгодного финансового предложения.

В прошлом сезоне Лунин провел всего 14 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 19 мячей. Не пропустил украинский вратарь в шести поединках. Контракт голкипера с Реалом рассчитан до лета 2030 года.

Тем временем испанский Вильярреал положил глаз на Лунина перед стартом в Лиге чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Андрей Лунин

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