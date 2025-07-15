Реал повесил приемлемый ценник на Лунина

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин получил шанс покинуть Сантьяго Бернабеу. Заинтересованный клуб должен выложить за вратаря мадридскому Реалу 20 млн евро, сообщает Grada3.

Украинец стремится к стабильной игровой практике в новом сезоне. Королевский клуб предпочел бы сохранить Лунина. "Сливочные" отпустят кипера только в случае его четкого желания и выгодного финансового предложения.

В прошлом сезоне Лунин провел всего 14 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 19 мячей. Не пропустил украинский вратарь в шести поединках. Контракт голкипера с Реалом рассчитан до лета 2030 года.

Тем временем испанский Вильярреал положил глаз на Лунина перед стартом в Лиге чемпионов.

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