Известный испанский клуб хочет подписать Лунина

Украинец может перейти к участнику Лиги чемпионов.

Вратарь Реала Андрей Лунин заинтересовал Вильярреал.

Как сообщил журналист Маттео Моретто, испанский клуб ищет опытного вратаря и делал запрос по поводу украинца.

Другим кандидатом на трансфер является Пау Лопес из Толуки, который может расторгнуть контракт с мексиканской командой и вернуться в Испанию.

В сезоне-2024/25 Лунин провел 14 матчей за Реал, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.

Вильярреал финишировал пятым в прошлой кампании Ла Лиги, команда сыграет в общем этапе Лиги чемпионов.

Напомним, Реал объявил о подписании перспективного защитника Бенфики.

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