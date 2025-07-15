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Футбол

Известный испанский клуб хочет подписать Лунина

Украинец может перейти к участнику Лиги чемпионов.
Сегодня, 11:10       Автор: Митя Шитко
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Вратарь Реала Андрей Лунин заинтересовал Вильярреал.

Как сообщил журналист Маттео Моретто, испанский клуб ищет опытного вратаря и делал запрос по поводу украинца.

Другим кандидатом на трансфер является Пау Лопес из Толуки, который может расторгнуть контракт с мексиканской командой и вернуться в Испанию.

В сезоне-2024/25 Лунин провел 14 матчей за Реал, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.

Вильярреал финишировал пятым в прошлой кампании Ла Лиги, команда сыграет в общем этапе Лиги чемпионов.

Напомним, Реал объявил о подписании перспективного защитника Бенфики.

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