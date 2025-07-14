Реал объявил о подписании перспективного защитника Бенфики
Реал объявил о подписании левого защитника лиссабонской Бенфики Альваро Каррераса.
Об этом мадридский клуб сообщил на своем официальном сайте.
Контракт 22-летнего испанского футболиста со "сливочными" будет рассчитан ша шесть сезонов - до 30 июня 2031 года.
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Презентация новичка и официальное подписание договора запланированы на вторник, 15 июля.
🤩 #WelcomeCarreras 🤩 pic.twitter.com/uUcJO1nwsg— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 14, 2025
Финансовые условия сделки не разглашаются, но, по информации СМИ, игрок обошелся мадридскому клубу в 50 миллионов евро.
Каррерас ранее уже пребывал в юношеской структуре Реала, но является выпускником академии Манчестер Юнайтед. Также испанец выступал в арендах в Престоне и Гранаде.
В мае 2024 года Бенфика выкупила контракт защитника у МЮ за шесть миллионов евро, после того как тот отыграл полгода в составе лиссабонской команды на правах аренды.
В прошлом сезоне Каррерас провел за Бенфику во всех турнирах 52 матча, отличившись четырьмя голами и пятью результативными передачами.
Ранее сообщалось, что украинский вратарь Андрей Лунин изменил мнение по поводу своего будущего в Реале.
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