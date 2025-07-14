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Футбол

Реал объявил о подписании перспективного защитника Бенфики

Альваро Каррерас, ранее уже пребывавший в юношеской структуре "сливочных", вернулся в мадридский клуб.
Сегодня, 22:07       Автор: Игорь Мищук
Альваро Каррерас / Getty Images
Альваро Каррерас / Getty Images

Реал объявил о подписании левого защитника лиссабонской Бенфики Альваро Каррераса.

Об этом мадридский клуб сообщил на своем официальном сайте.

Контракт 22-летнего испанского футболиста со "сливочными" будет рассчитан ша шесть сезонов - до 30 июня 2031 года.

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Презентация новичка и официальное подписание договора запланированы на вторник, 15 июля.

Финансовые условия сделки не разглашаются, но, по информации СМИ, игрок обошелся мадридскому клубу в 50 миллионов евро.

Каррерас ранее уже пребывал в юношеской структуре Реала, но является выпускником академии Манчестер Юнайтед. Также испанец выступал в арендах в Престоне и Гранаде.

В мае 2024 года Бенфика выкупила контракт защитника у МЮ за шесть миллионов евро, после того как тот отыграл полгода в составе лиссабонской команды на правах аренды.

В прошлом сезоне Каррерас провел за Бенфику во всех турнирах 52 матча, отличившись четырьмя голами и пятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что украинский вратарь Андрей Лунин изменил мнение по поводу своего будущего в Реале.

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