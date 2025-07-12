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Футбол

Лунин изменил мнение по поводу своего будущего в Реале

Украинца не устраивает статус резервного голкипера в мадридской команде.
Вчера, 22:55       Автор: Игорь Мищук
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Вратарь Реала Андрей Лунин не хочет мириться со статусом запасного и может покинуть мадридский клуб.

Еще недавно сообщалось, что 26-летний голкипер решил остаться в стане "сливочных" по крайней мере на один сезон, но, как информирует diario Madridista, главный тренер Хаби Алонсо дал понять, что первым номером в команде будет Тибо Куртуа, а украинец не сможет рассчитывать на большое количество игрового времени, разве что в Кубке Испании.

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Теперь Лунин решил покинуть Реал, а агент Жорже Мендеш начал поиски новой команды для него и назначил встречу с представителями "сливочных", чтобы обсудить будущее своего клиента.

Отмечается, что в мадридском клубе не горят желанием отпускать украинского голкипера, но понимают, что ему нужна игровая практика, и в случае просьбы игрока о трансфере и выгодного предложения будут готовы его рассмотреть.

По информации источника, не исключается и вариант с переездом в Саудовскую Аравию, но на данный момент украинец не определился, где может продолжить карьеру.

Напомним, что в прошлом году Лунин продлил контракт с Реалом до 2030 года. В минувшем сезоне украинский голкипер провел за мадридцев 14 матчей во всех турнирах, пропустив 19 голов, а в шести поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что воспитанник Реала попал в сферу интересов английских грандов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Андрей Лунин

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