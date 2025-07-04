Лунин определился со своим будущим в Реале

Вратарь Реала Андрей Лунин останется в команде на следующий сезон.

Как сообщает Diario Gol, украинский футболист принял окончательное решение остаться в мадридском клубе еще по крайней мере на один сезон.

Затем дальнейшее пребывание Лунина в Реале будет зависеть от роли, которую он получит в команде под руководством нового тренера Хаби Алонсо.

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Отмечается, что президент Реала Флорентино Перес и новый тренер считают, что Андрей готов к тому, чтобы стать первым номером команды после Тибо Куртуа. Однако это вопрос времени, когда бельгиец покинет клуб или же потеряет статус основного голкипера.

В прошлом году Лунин продлил контракт с Реалом до 2030 года. В сезоне-2024/25 украинец провел 14 матчей, пропустил 19 мячей и шесть раз отыграл на ноль.

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