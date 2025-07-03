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Футбол

Реал решил не препятствовать уходу одной из звезд

Родриго не нужен клубу.
Сегодня, 18:55       Автор: Андрей Безуглый
Родриго / Getty Images
Родриго / Getty Images

Реал готов расстаться с Родриго, сообщает The Athletic.

Напомним, бразильский нападающий в пошлом сезоне был недоволен своим игровым временем. Его отец и агент часто допускал грубые высказывания в публичном пространстве.

Руководство клуба вместе с главным тренером Хаби Алонсо обсудили ситуацию и решили, что не будут удерживать игрока.

Ранее переговоры с окружением Родриго начал Арсенал, который уже давно наблюдает за бразильцем. Тренерский штаб "канониров" хочет подписать игрока.

В прошлом сезоне Родриго провел 30 матчей, отличившись шестью голами и пятью ассистами.

Ранее также сообщалось, что Атлетико планирует серьезное усиление.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Родриго Гоэс

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