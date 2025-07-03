iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Атлетико в шаге от подписания лидера Тоттенхэма

Кристиан Ромеро обойдется в солидную сумму.
Сегодня, 13:01       Автор: Андрей Безуглый
Кристиан Ромеро / Getty Images
Кристиан Ромеро / Getty Images

Атлетико готов завершить трансфер Кристиана Ромеро, утверждает AS.

Напомним, что 27-летний защитник был личным запросом Диего Симеоне к руководству клуба.

Сообщается, что мадридский клуб готов заплатить запрашиваемую Тоттенхэмом сумму. Трансфер аргентинца обойдется в 70 млн евро.

Считается, что сам Ромеро уже общался с Симеоне и высказал заинтересованность в переходе в испанский чемпионат.

В прошлом сезоне защитник провел 26 матчей, отличившись одним голом и двумя передачами.

Ранее также сообщалось, что Тоттенхэм уже нашел замену Ромеро.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Кристиан Ромеро

Статьи по теме

Тоттенхэм назвал цену своего ключевого защитника Тоттенхэм назвал цену своего ключевого защитника
ПСЖ уверенно обыграл Атлетико в первом туре клубного ЧМ ПСЖ уверенно обыграл Атлетико в первом туре клубного ЧМ
Испанский гранд отказался от трансфера звезды Милана Испанский гранд отказался от трансфера звезды Милана
Атлетико рассматривает в качестве потенциального трансфера двух игроков Байера Атлетико рассматривает в качестве потенциального трансфера двух игроков Байера

Видео

Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя
Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на одну позицию, Калинина продолжила падение, а Швентек ворвалась в первую пятерку
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Бельгия - Италия, Испания - Португалия на женском чемпионате Европы
просмотров

Последние новости

Европа14:41
"Невоспетый герой с большим сердцем": памяти Жоты
Европа14:31
Ливерпуль отреагировал на гибель Жоты и его брата
Формула 114:20
Марко снова опроверг слухи об уходе Ферстаппена
Бокс14:02
"Плохой человек": Усик назвал единственного соперника, которого не любит
Футбол13:35
ФИФА вынуждена снизить цену билетов на матчи клубного ЧМ
Европа13:32
"Ты всегда будешь с нами": Роналду отреагировал на гибель Жоты
Европа13:05
Названа причина, по которой произошла автокатастрофа, в которой погиб Жота
Европа13:01
Атлетико в шаге от подписания лидера Тоттенхэма
Бокс12:40
Бывший тренер Уайлдера рассказал, на кого бы поставил в реванше Усик - Дюбуа
Формула 112:33
Ферстаппен ведет переговоры с другой командой Формулы-1
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK