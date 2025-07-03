Атлетико в шаге от подписания лидера Тоттенхэма

Атлетико готов завершить трансфер Кристиана Ромеро, утверждает AS.

Напомним, что 27-летний защитник был личным запросом Диего Симеоне к руководству клуба.

Сообщается, что мадридский клуб готов заплатить запрашиваемую Тоттенхэмом сумму. Трансфер аргентинца обойдется в 70 млн евро.

Считается, что сам Ромеро уже общался с Симеоне и высказал заинтересованность в переходе в испанский чемпионат.

В прошлом сезоне защитник провел 26 матчей, отличившись одним голом и двумя передачами.

Ранее также сообщалось, что Тоттенхэм уже нашел замену Ромеро.

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