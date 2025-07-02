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Футбол

Бавария, Ливерпуль и Тоттенхэм нацелились на французского защитника

Кастельо Люкеба может сменить клубную прописку.
Сегодня, 19:23       Автор: Василий Медвидь
Кастельо Люкеба / Getty Images
Кастельо Люкеба / Getty Images

Центрбек РБ Лейпциг Кастельо Люкеба может сменить клубную прописку летом.

Как сообщает Footmercato, 22-летний француз заинтересовал Баварию, Ливерпуль и Тоттенхэм. Кто является фаворитом этой гонки, пока неизвестно.

Люкеба имеет опцию выкупа в размере 90 млн евро, но «быки» договорились с игроком, что отпустят его за несколько меньшую сумму.

В сезоне-2024/25 Кастельо провел 31 матч без результативных действий.

Напомним, ранее Ливерпуль продал защитника в немецкий топ-клуб.

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