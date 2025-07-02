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Футбол

Немецкий топ-клуб побил собственный трансферный рекорд

Джарелл Кванса стал игроком Байера.
Сегодня, 14:59       Автор: Василий Медвидь
Джарелл Кванса / Getty Images
Джарелл Кванса / Getty Images

Леверкузенский Байер усилил линию защиты.

К немецкому топ-клубу присоединился центрбек Джарелл Кванса. Об этом сообщила пресс-служба «фармацевтов».

Трансфер Квансы стал самым дорогим в истории для леверкузенцев. Англичанин обошелся в 35 млн евро.

В прошлом сезоне 22-летний Джарелл выступал за Ливерпуль, проведя 25 матчей без результативных действий.

Отметим, мерсисайдцы будут иметь опцию обратного выкупа, которая вступит в силу с сезона-2027/28.

Напомним, ранее сообщалось, что центрбек Ливерпуля хочет покинуть клуб свободным агентом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: байер

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