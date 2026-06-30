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Футбол

Ключевой игрок Байера перешел в Атлетико

Алехандро Гримальдо продолжит карьеру в мадридском клубе.
Сегодня, 18:59       Автор: Игорь Мищук
Алехандро Гримальдо / Getty Images
Алехандро Гримальдо / Getty Images

Левый защитник Байера Алехандро Гримальдо сменил немецкий клуб на Атлетико.

О переходе 30-летнего игрока сборной Испании сообщает официальный сайт "матрасников".

Игрок подписал с мадридским клубом контракт до 30 июня 2030 года.

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По информации Transfermarkt, Атлетико заплатил за испанского защитника 22 миллиона евро.

Отметим, что в минувшем сезоне Гримальдо отличился 14 голами и 12 результативными передачами в 46 матчах за Байер во всех турнирах.

Сейчас игрок находится со сборной Испании на чемпионате мира-2026.

Ранее сообщалось, что Атлетико заинтересован в трансфере корейской звезды.

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