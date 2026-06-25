Атлетико заинтересован в трансфере корейской звезды

Атлетико уверенно продвигается в переговорах о подписании хавбека Ли Кан Ина.

Отмечается, что стороны уже согласовали основные параметры личного соглашения, и будущий контракт рассчитан до лета 2031 года.

На текущий момент переговоры на финишной прямой: Атлетико ведёт переговоры с ПСЖ о сумме трансферных отступных.

#LeeKangIn has an agreement in principle with #AtleticoMadrid for a contract until 2031. Atletico are now working to reach a deal with #PSG. Expected direct talks in the next days. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 24, 2026

Как только команды найдут компромисс, сделка будет официально утверждена. Напомним, что ранее сообщалось, что ПСЖ хочет получить более 35 млн евро.

К слову, Кукурелья намекнул на переход ещё одного игрока Челси в Реал.

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