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Футбол

Атлетико заинтересован в трансфере корейской звезды

Мадридская команда согласовал контракт с одноклубником Забарного.
Сегодня, 12:24       Автор: Валентина Чорноштан
Ли Кан Ин / Getty Images
Ли Кан Ин / Getty Images

Атлетико уверенно продвигается в переговорах о подписании хавбека Ли Кан Ина.

Отмечается, что стороны уже согласовали основные параметры личного соглашения, и будущий контракт рассчитан до лета 2031 года.

На текущий момент переговоры на финишной прямой: Атлетико ведёт переговоры с ПСЖ о сумме трансферных отступных.

Как только команды найдут компромисс, сделка будет официально утверждена. Напомним, что ранее сообщалось, что ПСЖ хочет получить более 35 млн евро.

К слову, Кукурелья намекнул на переход ещё одного игрока Челси в Реал.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид ПСЖ

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