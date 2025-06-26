Защитник Ливерпуля хочет покинуть клуб свободным агентом

Защитник Ливерпуля Ибраима Конате намерен покинуть клуб, пишет Foot Mercato.

26-летний француз недоволен тем, что не получил желаемый контракт, и теперь намерен уйти по истечении текущего.

Ливерпуль пытался переподписать Конате, чей контракт заканчивается через год, но не захотел переплачивать.

Недовольный игрок заявил, что уйдет свободным агентом и сразу же привлек внимание других клубов.

Как утверждает источник, ПСЖ, Реал, Барселона и другие клубы уже начали работу по подписанию Конате. Сам же игрок склоняется к мадридскому клубу.

Ранее также Арсенал наоборот без проблем продлил контракт своего защитника.

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