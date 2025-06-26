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Футбол

Арсенал пролонгировал контракт конкурента Зинченко

"Канониры" верят в потенциал собственного воспитанника.
Сегодня, 16:29       Автор: Антон Федорцив
Майлз Льюис-Скелли / Getty Images
Майлз Льюис-Скелли / Getty Images

Защитник Майлза Льюис-Скелли продолжит выступления за лондонский Арсенал. Вице-чемпион Англии заключил новый договор с фланговым исполнителем, сообщает официальный сайт клуба.

"Канониры" отрапортовали о новом длительном контракте. Скорее всего, Льюис-Скелли подписал соглашение на 5 лет. Защитник выиграл конкуренцию за место на левом фланге.

Англичанин только в сезоне 2024/25 дебютировал на взрослом уровне. Он провел 39 матчей во всех турнирах (1 гол, 2 ассиста). В марте Льюис-Скелли сыграл премьерный поединок в сборной Англии.

Тем временем Александр Зинченко узнал приговор тренерского штаба относительно будущего в Арсенале.

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