Арсенал пролонгировал контракт конкурента Зинченко

Защитник Майлза Льюис-Скелли продолжит выступления за лондонский Арсенал. Вице-чемпион Англии заключил новый договор с фланговым исполнителем, сообщает официальный сайт клуба.

"Канониры" отрапортовали о новом длительном контракте. Скорее всего, Льюис-Скелли подписал соглашение на 5 лет. Защитник выиграл конкуренцию за место на левом фланге.

Англичанин только в сезоне 2024/25 дебютировал на взрослом уровне. Он провел 39 матчей во всех турнирах (1 гол, 2 ассиста). В марте Льюис-Скелли сыграл премьерный поединок в сборной Англии.

Тем временем Александр Зинченко узнал приговор тренерского штаба относительно будущего в Арсенале.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!