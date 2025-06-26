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Футбол

Артета определился с будущим Зинченко в Арсенале

Украинец был игроком ротации в прошлом сезоне.
Сегодня, 11:40       Автор: Митя Шитко
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Украинский защитник Арсенала Александр Зинченко летом, вероятно, сменит клубную прописку.

Как сообщает известный журналист Николо Скира, футболист не входит в планы наставника "канониров" Микеля Артеты.

"Зинченко больше не входит в планы Микеля Артеты. Левый защитник готов покинуть Арсенал в летнее трансферное окно".

 

В сезоне-2024/25 Зинченко сыграл на клубном уровне 23 матча, забил один гол и сделал одну голевую передачу.

Контракт Александра с Арсеналом рассчитан до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что Лунин может перебраться к новичку Ла Лиги.

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