Лунин может перебраться к новичку Ла Лиги
Украинец уже играл за этот клуб на правах аренды.
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин летом может сменить клубную прописку.
По информации портала RTPA Oficial, украинца после возвращения в элиту испанского футбола рассчитывает купить Реал Овьедо.
Окружение украинского игрока советует вратарю перейти в Овьедо.
Лунни рассматривает уход из Реала из-за недостатка игровой практики.
Отметим, что Андрей уже в свое время играл за Реал Овьедо на правах аренды. Тогда он провел 20 матчей и пропустил 20 голов.
В прошедшем сезоне Лунин провел 14 матчей за Реал, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что Мбаппе возобновил тренировки с Реалом.
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