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Футбол

Лунин может перебраться к новичку Ла Лиги

Украинец уже играл за этот клуб на правах аренды.
Сегодня, 10:40       Автор: Митя Шитко
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин летом может сменить клубную прописку. 

По информации портала RTPA Oficial, украинца после возвращения в элиту испанского футбола рассчитывает купить Реал Овьедо. 

Окружение украинского игрока советует вратарю перейти в Овьедо.

Лунни рассматривает уход из Реала из-за недостатка игровой практики.

Отметим, что Андрей уже в свое время играл за Реал Овьедо на правах аренды. Тогда он провел 20 матчей и пропустил 20 голов.

В прошедшем сезоне Лунин провел 14 матчей за Реал, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что Мбаппе возобновил тренировки с Реалом.

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