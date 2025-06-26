Лунин может перебраться к новичку Ла Лиги

Украинец уже играл за этот клуб на правах аренды.

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин летом может сменить клубную прописку.

По информации портала RTPA Oficial, украинца после возвращения в элиту испанского футбола рассчитывает купить Реал Овьедо.

Окружение украинского игрока советует вратарю перейти в Овьедо.

Лунни рассматривает уход из Реала из-за недостатка игровой практики.

Отметим, что Андрей уже в свое время играл за Реал Овьедо на правах аренды. Тогда он провел 20 матчей и пропустил 20 голов.

В прошедшем сезоне Лунин провел 14 матчей за Реал, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что Мбаппе возобновил тренировки с Реалом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!