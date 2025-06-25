Мбаппе возобновил тренировки с Реалом

Форвард вернулся к занятиям с командой.

Французский нападающий Килиан Мбаппе пришел в себя от болезни. Он снова занимается в основной группе мадридского Реала, сообщает Madrid Xtra.

Бомбардир "сливочных" пропустил два тура группового этапа Клубного ЧМ-2025. Мбаппе по приезде в США попал в больницу. Медики диагностировали у него острый гастроэнтерит.

Сроки возвращения форварда на поле остаются тайной. Мбаппе может сыграть против австрийского Зальцбурга в последнем туре Клубного Мундиаля. Ранее тренерский штаб мадридцев рассчитывал на француза в плей-офф.

Параллельно Реал решил отпустит свободным агентом Давиду Алабу.

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