Реао отпустит звездного защитника свободным агентом

Защитник Реала Давид Алаба покинет клуб по окончании контракта, утверждает AS.

В клубе решили не предлагать новый контракт 33-летнему автрийцу. Его текущее соглашение заканчивается летом 2026 года.

Алаба получает в Реале 19,5 млн евро в год, что также мотивировало клуб не предлагать контракт. В Мадриде хотят освободить эти деньги.

При этом на оставшийся год роль Алабы в клубе существенно снизиться. Он станет последним вариантом в обороне, так как после травм не смог вернуться на прежний уровень.

Ранее также конкурент Реала объявил дату возващения на домашнюю арену.

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