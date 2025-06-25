Барселона объявила дату возващения на Камп Ноу
Барселона объявила о своем возвращении на домашний стадион Камп Ноу.
Первый матч на обновленном стадионе состоится 10 августа в рамках Кубка Жоана Гампера.
Однако, стоит отметить, что возвращение Барселоны произойдет во время продолжающихся строительных работ на различных участках стадиона.
Оставшиеся работы включают завершение нового третьего яруса, VIP-лож, установку крыши и последние штрихи к различным внутренним помещениям, а также развитие территории, прилегающей к стадиону.
Напомним, Барселона начала реконструкцию летом 2023 года и с тех пор четыре раза откладывала срок возвращения на обновленный стадион. Стоимость работ оценивается в 900 миллионов евро.
Ранее также сообщалось, что Барселона работает над трансфером бразильского таланта.
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