Барселона объявила дату возващения на Камп Ноу

Однако строительные работы еще не будут окончены.

Барселона объявила о своем возвращении на домашний стадион Камп Ноу.

Первый матч на обновленном стадионе состоится 10 августа в рамках Кубка Жоана Гампера.

Однако, стоит отметить, что возвращение Барселоны произойдет во время продолжающихся строительных работ на различных участках стадиона.

Оставшиеся работы включают завершение нового третьего яруса, VIP-лож, установку крыши и последние штрихи к различным внутренним помещениям, а также развитие территории, прилегающей к стадиону.

Напомним, Барселона начала реконструкцию летом 2023 года и с тех пор четыре раза откладывала срок возвращения на обновленный стадион. Стоимость работ оценивается в 900 миллионов евро.

Ранее также сообщалось, что Барселона работает над трансфером бразильского таланта.

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