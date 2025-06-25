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Футбол

Барселона объявила дату возващения на Камп Ноу

Однако строительные работы еще не будут окончены.
Сегодня, 15:55       Автор: Андрей Безуглый
Камп Ноу / Getty Images
Камп Ноу / Getty Images

Барселона объявила о своем возвращении на домашний стадион Камп Ноу.

Первый матч на обновленном стадионе состоится 10 августа в рамках Кубка Жоана Гампера.

Однако, стоит отметить, что возвращение Барселоны произойдет во время продолжающихся строительных работ на различных участках стадиона.

Оставшиеся работы включают завершение нового третьего яруса, VIP-лож, установку крыши и последние штрихи к различным внутренним помещениям, а также развитие территории, прилегающей к стадиону.

Напомним, Барселона начала реконструкцию летом 2023 года и с тех пор четыре раза откладывала срок возвращения на обновленный стадион. Стоимость работ оценивается в 900 миллионов евро.

Ранее также сообщалось, что Барселона работает над трансфером бразильского таланта.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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