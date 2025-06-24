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Футбол

Барселона работает над трансфером капитана юношеской сборной Бразилии

Зе Лукас считается одним из главных талантов поколения.
Сегодня, 20:58       Автор: Андрей Безуглый
Зе Лукас / Getty Images
Зе Лукас / Getty Images

Барселона находится на финальных стадиях переговоров по трансферу нового таланта, пишет Marca.

Каталонцы почти договорились со Спорт Ресифи о переходе Зе Лукаса.

17-летний опорник является капитаном юношеской сборной Бразилии и считается одним из главных талантов своего поколения.

В прошлом сезоне он успел провести восемь матчей на взрослом уровне, но не отметился результативными действиями.

Издание не пишет о деталях трансфера. Трансфермаркт оценивает игрока всего в 3 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Наполи завершает трансфер игрока сборной Нидерландов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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