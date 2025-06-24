iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Наполи завершает трансфер результативного вингера из Нидерландов

Ноа Ланг пополнит состав чемпиона Италии.
Сегодня, 19:29       Автор: Андрей Безуглый
Ноа Ланг / Getty Images
Ноа Ланг / Getty Images

Наполи согласовал трансфер Ноа Ланга, пишет NOS.

По сообщениям, трансфер 26-летнего вингера обойдется неаполитанцам в 25-28 млн евро.

Сам же Ланг подпишет пятилетний контракт с зарплатой 2,5 млн евро за сезон. 

Напомним, в прошлом сезоне Ноа Ланг провел 29 матчей за ПСВ, забив 11 голов и сделав 10 ассистов.

Ранее также сообщалось, что Фенербахче договорился с игроком МЮ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи

Статьи по теме

Ювентус собрался перехватить у Наполи списанную звезду МЮ Ювентус собрался перехватить у Наполи списанную звезду МЮ
Наполи нацелился на покупку вратаря из Серии A Наполи нацелился на покупку вратаря из Серии A
Наполи готовится перехватить защитника у других европейских грандов Наполи готовится перехватить защитника у других европейских грандов
Наполи согласовал контракт с бомбардиром середняка Серии A Наполи согласовал контракт с бомбардиром середняка Серии A

Видео

Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов
Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила звание первой ракетки Украины, прогресс Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Футбол сегодня: игра Бенфики и Баварии, матчи ПСЖ и Фламенго в третьем туре группового этапа Клубного чемпионата мира
просмотров
Свитолина успешно стартовала на турнире в Бад-Гомбурге
просмотров

Последние новости

Бокс19:35
"Мне потребовалась помощь": Уайлдер объяснил, почему сделал перерыв в карьере
Европа19:29
Наполи завершает трансфер результативного вингера из Нидерландов
Формула 118:59
Команда Формулы-1 объявила о создании академии
Теннис18:55
Ястремская на отказе соперницы прошла первый раунд турнира в Истборне
Лига Чемпионов18:40
Ворскла и Металлист 1925 узнали соперников в квалификации женской Лиги чемпионов
Европа18:39
Ньюкасл пытался подписать экс-игрока Манчестер Юнайтед
Европа18:01
Экс-игрок Шахтера рассказал, когда закончит карьеру
Формула 117:35
Боттас стал на шаг ближе к возвращению в Формулу-1
Украина17:20
Ворскла получила нового главного тренера
Киберспорт17:07
NaVi - BetBoom за плей-офф PGL Wallachia: онлайн трансляция
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK